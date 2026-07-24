Ушедший из России автопроизводитель представил особенную машину

Принадлежащая концерну Stellantis марка Peugeot представила концептуальный электромобиль E-5008 Dog Edition, при разработке которого учитывалось, как собаки видят, ощущают и воспринимают поездку, пишет Carscoops.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии