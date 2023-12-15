В центре Петербурга помощник сенатора  поссорился с полицией

В ночь на 15 декабря, около часа ночи, возле дома 23 по Миллионной улице случился неприятный конфликт между двумя молодыми людьми и двумя взрослыми и солидными мужчинами, в результате которого пришлось вызывать полицию, чтобы его как положено разрешить .
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