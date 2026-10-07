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Иркутск Сегодня

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Жители Приангарья обеспокоены повышением кадастровой стоимости участков

Жители Приангарья выразили обеспокоенность планируемым повышением кадастровой стоимости участков. На этой неделе несколько человек озвучили эту тему в чате губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в его телеграм-канале (16+).

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