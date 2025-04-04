Убытки от поставок российского угля за рубеж выросли

В конце марта доходность экспорта с Дальнего Востока энергетического угля из Кемеровской области калорийностью 5500 килокалорий на килограмм упала до минус 358 рублей на тонну, что на 90 рублей хуже, чем неделей ранее.
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