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Арбитражный суд Москвы отказался снять арест со счетов ижевского АО «Уральские заводы»

Арбитражный суд Москвы отказался снять арест со счетов ижевского АО «Уральские заводы»

Москва. Арбитражный суд Москвы отказал АО «Уральские заводы» в частичной отмене обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры России о передаче государству акций предприятия.

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