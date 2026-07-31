В Астане запущен тестовый сервис автономной доставки заказов с роботами

В Астане начал работу новый сервис автономной доставки заказов в тестовом режиме. Проект реализуется администрацией города совместно с департаментом полиции, АО «Astana Innovations», компанией Yandex Qazaqstan при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.
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