Американский генерал прогнозирует уничтожение Крымского моста к концу года

Украина поразит мост через Керченский пролив. Об этом в эфире видеоблога OTE заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, который известен своими несбывшимися прогнозами о захвате Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».