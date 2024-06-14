Американский генерал прогнозирует уничтожение Крымского моста к концу года

Украина поразит мост через Керченский пролив. Об этом в эфире видеоблога OTE заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, который известен своими несбывшимися прогнозами о захвате Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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