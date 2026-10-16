За неделю к 12 октября средняя цена бензина АИ-95 в Челябинской области снизилась на 2,01 рубля — до 74,94 рубля за литр, АИ-92 подешевел на 1,60 рубля, а дизельное топливо выросло в цене на 4 копейки.