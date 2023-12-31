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Мировое обозрение

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Рогов: заявивший об ультиматуме Подоляк понимает ситуацию на передовой

Рогов: заявивший об ультиматуме Подоляк понимает ситуацию на передовой

Заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, что Киев согласен общаться с Россией только ультиматумами, является провокацией, заявил РИА «Новости» глава запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

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