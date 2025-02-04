Анастасию Чернецкую выпустили из-под домашнего ареста

Свердловский облсуд изменил меру пресечения Анастасии Чернецкой, обвиняемой в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе суда, 27 декабря 2024 года Чернецкой продлили срок домашнего ареста по 28 февраля 2025 года включительно.