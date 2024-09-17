Российские власти ждут инвестиций из-за рубежа в триллион рублей за 6 лет

Триллион рублей иностранных инвестиций из дружественных стран планирует привлечь Министерство финансов России до 2030 года, заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков 17 сентября на сессии форума Сapital Markets.
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