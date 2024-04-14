Иран заявил, что все цели атаки в Израиле успешно поражены

Израиль САМ НАПРОСИЛСЯ на ответный удар Ирана!! Лезут ко всем. То одних соседей обстреляли и убили, то других, то третьих!! Уже со счета сбились, к кому только они не лезли. Ни одна подлость не обошлась без Израиля... СО ВСЕМИ соседями уже воевал этот хренов Израиль!! ХВАТИТ УЖЕ ИМ ПОТАКАТЬ!!

лл

лина любимцева

А КАК израильтяне поступали с поселениями палестинцев В самой ПАЛЕСТИНЕ... Ворвутся в поселение, всех подряд убьют, поскольку население не вооружено и беззащитно, а потом идут в соседнее поселение и говорят: "Чтобы к утру вы отсюда убрались, иначе завтра мы придем и сделаем с вами то же самое, что сделали с соседним поселением - уничтожим"... И палестинцы из своих домов уходили в Ливан, и другие места, чтобы спасти свои жизни и жизни своих родных, детей, родителей... А теперь ЭТИ ТВАРИ ЖЫДОВСКИЕ обстреливают поселения палестинцев уже на чужих территориях. Тех палестинцев обстреливают, которых жЫды, в свое время, изгнали с палестинских земель. НЕЛЮДИ!! Они уничтожают свидетелей ИХ ПОДЛОСТЕЙ!!