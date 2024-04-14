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Русская весна

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Иран заявил, что все цели атаки в Израиле успешно поражены

Иран заявил, что все цели атаки в Израиле успешно поражены

Иран заявил, что все цели, по которым он нанес удар в Израиле, относились к военным объектам, передаёт иранское информационное агентство Press TV.

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Комментарии
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лина любимцева
Израиль САМ НАПРОСИЛСЯ на ответный удар Ирана!! Лезут ко всем. То одних соседей обстреляли и убили, то других, то третьих!! Уже со счета сбились, к кому только они не лезли. Ни одна подлость не обошлась без  Израиля... СО ВСЕМИ соседями уже воевал этот хренов Израиль!! ХВАТИТ УЖЕ ИМ ПОТАКАТЬ!!
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14 час.
лл
лина любимцева
А КАК израильтяне поступали с поселениями палестинцев В самой  ПАЛЕСТИНЕ... Ворвутся в поселение, всех подряд убьют, поскольку население не вооружено и беззащитно, а  потом идут в соседнее поселение и говорят: &quot;Чтобы к утру вы отсюда убрались, иначе завтра мы придем и сделаем с вами то же самое, что сделали с соседним поселением - уничтожим&quot;... И палестинцы из своих домов уходили в Ливан, и другие места, чтобы спасти свои  жизни и жизни своих родных, детей, родителей... А теперь ЭТИ ТВАРИ ЖЫДОВСКИЕ обстреливают поселения палестинцев уже на  чужих  территориях. Тех палестинцев обстреливают, которых  жЫды, в свое время,  изгнали с палестинских земель. НЕЛЮДИ!!  Они уничтожают свидетелей ИХ ПОДЛОСТЕЙ!!
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14 час.

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