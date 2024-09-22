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Царьград

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Зеленский придумал новое оправдание для курской авантюры. Теперь его цель - это бунт русских

Зеленский придумал новое оправдание для курской авантюры. Теперь его цель - это бунт русских

Владимир Зеленский, называющий себя президентом Украины, предложил новое объяснение для своих действий в Курской области.

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