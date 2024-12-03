Юрист предупредил о новой мошеннической схеме с QR-кодами

Мошенники начали пользоваться новой схемой обмана граждан с помощью QR-кодов. Об этом 3 декабря рассказал налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
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