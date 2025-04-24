Дорожное полотно рвётся: Бизнес предложил нарастить нормы затрат на содержание дорог

Недостаток финансирования может привести к банкротствам компаний и разрушению дорог.Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК, объединяет, допустим, "Нацпроектстрой", "Трансстроймеханизацию", "Автобан") подготовила обращение в профильные министерства и ведомства с просьбой нарастить нормативы финансовых затрат, которые направляются на содержание федеральных автодорог.