Дорожное полотно рвётся: Бизнес предложил нарастить нормы затрат на содержание дорог

Недостаток финансирования может привести к банкротствам компаний и разрушению дорог.Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК, объединяет, допустим, "Нацпроектстрой", "Трансстроймеханизацию", "Автобан") подготовила обращение в профильные министерства и ведомства с просьбой нарастить нормативы финансовых затрат, которые направляются на содержание федеральных автодорог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии