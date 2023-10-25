Носки с искусственным интеллектом создали в Великобритании

Компания Milbotix разработала носки, оборудованные датчиками для мониторинга состояния их носителя.Носки с искусственным интеллектом, получившие название SmartSocks, создали для людей с деменцией и аутизмом.
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