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Царьград

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Носки с искусственным интеллектом создали в Великобритании

Носки с искусственным интеллектом создали в Великобритании

Компания Milbotix разработала носки, оборудованные датчиками для мониторинга состояния их носителя.Носки с искусственным интеллектом, получившие название SmartSocks, создали для людей с деменцией и аутизмом.

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