Журналист Поддубный: Зеленский поставил «черную метку» Часову Яру и Славянску

Недавний визит главы киевского режима Зеленского в Славянск и Часовой Яр говорит о возможных потерях для ВС Украины, так считает фронтовой журналист Евгений Поддубный, об этом он проинформировал в своем Telegram-канале.
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