Отчет о самых дорогих курортах Краснодарского края: почему Сочи оказался вне топ-10 в июле? Ольга ВайленкоВ июле текущего года в Краснодарском крае было объявлено, что самым дорогостоящим курортом не является ставший знаменитым Сочи.
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