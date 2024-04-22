Около 50 бригад ВСУ понесли чувствительные потери, Палата представителей США утвердила помощь Киеву в размере 61 млрд

В сводках МО РФ указаны как понесшие серьёзные потери в личном составе боевой технике и вооружениях: 3-я штурмовая, 28-я, 14-я, 21-я, 22-я, 23-я, 24-я, 30-я, 53-я, 47-я, 43-я, 54-я, 56-я, 59-я, 72-я, 63-я, 67-я, 93-я, 100-я, 115-я, 117-я механизированные бригады ВСУ.
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