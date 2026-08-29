Офис Зеленского: Драпатый намерен реорганизовать и подчинить "полки Сырского"

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый намерен провести реорганизацию Объединенных сил быстрого реагирования Сухопутных войск, которые в народе называют «полками [Александра] Сырского».
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