Найден способ предсказать мощные геомагнитные бури

Найден способ предсказать магнитную бурю по скорости коронального выброса массы Ученые из Университета Аберистуита (Великобритания) нашли способ предсказать, когда выбросы корональной массы (CME) достигнут Земли, вызывая мощные геомагнитные бури.
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