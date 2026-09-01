Власти ответили на жалобы по поводу учета домашних птиц. «Курицу в МФЦ можно не брать»

Володин попросил кабмин скорректировать постановление об учете животных Россельхознадзор и сотрудники МФЦ попросили россиян прекратить приносить кур в центры предоставления госуслуг.
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Как в хрущевские годы... Какая-то дикость...😡😡😡