Лавров рассказал, как главу Еврокомиссии фон дер Ляйен прозвали фюрером

Председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая стремится к абсолютной власти в ЕС, прозвали фюрером, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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