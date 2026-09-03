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Аргументы и Факты

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Лавров рассказал, как главу Еврокомиссии фон дер Ляйен прозвали фюрером

Лавров рассказал, как главу Еврокомиссии фон дер Ляйен прозвали фюрером

Председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая стремится к абсолютной власти в ЕС, прозвали фюрером, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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