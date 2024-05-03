В Твери мотоциклист пострадал в ДТП из-за пассажира

2 мая в Твери на улице Орджоникидзе у дома №18 произошло ДТП. Как рассказали в городском отделе ГИБДД, 30-летний водитель Сузуки ехал между машин и врезался в дверь Ниссана, которую открыла в это время пассажирка.
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