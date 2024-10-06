Так вот где водили медведей по улицам! И это не Россия

«Люди страны Польши» в «Иллюстрациях даннических народов династии Цин» — китайском этнографическом альбоме, заказанном императором Цяньлуном в 1751 г Мы ведь можем доверять этому научному труду, который называется «Иллюстрации императорских народов Цин о данниках».
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