Так вот где водили медведей по улицам! И это не Россия

«Люди страны Польши» в «Иллюстрациях даннических народов династии Цин» — китайском этнографическом альбоме, заказанном императором Цяньлуном в 1751 г Мы ведь можем доверять этому научному труду, который называется «Иллюстрации императорских народов Цин о данниках».