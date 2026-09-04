Rentrak: кассовые сборы в кино увеличились на 26% этим летом

Лето стало успешным для североамериканского кино с кассовыми сборами в 4,6 млрд долл. Прибыль выросла на 26% благодаря "Человеку-пауку" и "Истории игрушек 5".
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