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Царьград

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Rentrak: кассовые сборы в кино увеличились на 26% этим летом

Rentrak: кассовые сборы в кино увеличились на 26% этим летом

Лето стало успешным для североамериканского кино с кассовыми сборами в 4,6 млрд долл. Прибыль выросла на 26% благодаря "Человеку-пауку" и "Истории игрушек 5".

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