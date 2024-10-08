Депутат Госдумы Шеремет заявил о "безумстве" главы МИД Германии

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал безумством заявление главы МИД Германии Анналены Бербок об ударах вглубь России немецким оружием, передает РИА Новости"Бербок в своем безумстве стремится спровоцировать новый виток эскалации конфликта", - сказал Шеремет.
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