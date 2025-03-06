Марко Рубио: «Честно говоря, это прокси-война между ядерными державами — США и Россией»

Так глава Госдепа описал украинский конфликт, который зашел в тупик и должен быть завершен. Это позиция президента Трампа, отметил Марко РубиоМарко Рубио назвал конфликт на Украине «прокси-войной» между Россией и США.
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