Эта проблема точно не рассосётся сама собой. Так что обращайтесь к врачу как можно скорее. Главное: Лимфоузлы в паху могут воспалиться из-за бактериальных, вирусных, грибковых и паразитарных инфекций.
Почему в паху воспаляются лимфоузлы и что с ними делать
Комментарии
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bobmihal Krylov
На дембель уходили и наш врач части напуствие сделал. Говорит: перед тем как засунуть, нажми на пах, если вскрикнет от боли, не раздумывая сматывайся! В паху есть лифмотические узлы и если они воспалены, то точно что-нибудь подцепишь! Не рискуй!
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