Почему в паху воспаляются лимфоузлы и что с ними делать

bobmihal Krylov

На дембель уходили и наш врач части напуствие сделал. Говорит: перед тем как засунуть, нажми на пах, если вскрикнет от боли, не раздумывая сматывайся! В паху есть лифмотические узлы и если они воспалены, то точно что-нибудь подцепишь! Не рискуй!