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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Совет НФЛ утвердил приобретение владельцем «Пистонс» Томом Горсом доли в «Лос-Анджелес Чарджерс»

Владельцы клубов НФЛ во время собрания во вторник утвердили приобретение управляющим «Пистонс» 27-процентной доли в «Лос-Анджелес Чарджерс».

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