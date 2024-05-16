Новосибирцы требуют убрать с улицы билборд с Инстасамкой

Певица рекламирует платформу "Сферум" для учителей, школьников и родителей.В Новосибирске требуют демонтировать рекламный плакат со скандальной исполнительницей Инстасамкой, которая рекламирует платформу "Сферум", предназначенную для родителей, учителей и школьников.
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