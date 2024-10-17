В России введут обязательный ЕГЭ по будущей специальности учителя

С 2026 года Кардинальные изменения в порядке приема в высшие учебные заведения в 2025 году не ожидаются, однако с 2026 года на педагогические направления будет введен обязательный ЕГЭ по специальности, которую планируют изучать будущие учителя.
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