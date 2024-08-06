Посольство: Мексика пригласила Владимира Путина на инаугурацию нового президента Шейнбаум

Она состоится 1 октября Мексика пригласила президента России Владимира Путина на инаугурацию нового президента Клаудии Шейнбаум 1 октября, российская сторона получила приглашение, передает издание «Известия» со ссылкой на посольства в РФ и Мексике.
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