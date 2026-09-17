Прокуратура ХМАО выиграла спор о земле в центре Сургута: суд признал сделку мэрии с ДСК-1 депутата Сердюка недействительной

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа полностью удовлетворил иск прокуратуры региона, признав недействительным договор купли-продажи земельного участка в центре Сургута между администрацией города и АО «Специализированный застройщик «Домостроительный комбинат – 1», принадлежащим депутату думы ХМАО Михаилу Сердюку.
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