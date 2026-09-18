Токийские фондовые индексы закончили торги разнонаправленно, показывают биржевые данные 18 сентября. Индекс Nikkei, включающий 225 компаний, по итогам дня вырос на 882,70 пункта, или на 1,38%, и составил 65 018,95.
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