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Токийские фондовые индексы закончили торги разнонаправленно

Токийские фондовые индексы закончили торги разнонаправленно

Токийские фондовые индексы закончили торги разнонаправленно, показывают биржевые данные 18 сентября. Индекс Nikkei, включающий 225 компаний, по итогам дня вырос на 882,70 пункта, или на 1,38%, и составил 65 018,95.

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