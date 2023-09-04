Когда Сталин узнал о подвиге артиллериста без рук, то сразу наградил звездой Героя СССР и пожизненно записал его в ряды советской армии

Кто-то может себе представить, что «обычный калека» без рук смог умудриться стать Героем Советского Союза, точнее дважды Героем, при всем при этом последнюю Золотую звезду ему выписал сам Сталин и вместе с ней еще и внес его в ряды советской армии пожизненно!? Нет? Вот и многие тоже не могут поверить в эту историю.
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