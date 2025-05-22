Продажи алкоголя в России упали на фоне роста потребления

Розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) по итогам апреля упали на 12 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 15,7 миллиона декалитров.
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