В VK рассказали о том, как правильно работать с бизнесом в соцсетях

Управляющий директор соцсети VK Марина Краснова на деловом завтраке «Цифровая экономика 2023: Создавая безопасный цифровой фундамент развития национальной экономики» рассказала о том, как VK постепенно стал отличной платформой для ведения бизнеса.
Управляющий директор соцсети VK Марина Краснова на деловом завтраке «Цифровая экономика 2023: Создавая безопасный цифровой фундамент развития национальной экономики» рассказала о том, как VK постепенно стал отличной платформой для ведения бизнеса.
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