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Орловские новости

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Суд отказал исключить экспертизы «Сократа» из дела «картеля Лежнева»

Суд отказал исключить экспертизы «Сократа» из дела «картеля Лежнева»

Защита по делу «картеля Лежнева» потребовала исключить из числа доказательств по делу экспертизы, выполненные специалистами из фирмы «Сократ».

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