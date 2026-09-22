Суд отказал исключить экспертизы «Сократа» из дела «картеля Лежнева»

Защита по делу «картеля Лежнева» потребовала исключить из числа доказательств по делу экспертизы, выполненные специалистами из фирмы «Сократ».
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