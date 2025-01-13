Рост Bitcoin может усилится. Приток BTC на Binance ослабевает

Наблюдается ослабление притока монет BTC на биржу Binance. После пикового значения в 28 000 BTC, зафиксированного на площадке 12 ноября, поступление Биткоина из внешних кошельков демонстрирует устойчивое снижение.
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