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Жота забил 17-й гол за «Ливерпуль»-2021/22 во всех турнирах. Это его рекорд за сезон в клубе АПЛ

Форвард «Ливерпуля» Диогу Жота сделал дубль в матче чемпионата Англии с «Лестером» (2:0). Португалец забил 17-й гол за мерсисайдцев во всех текущих турнирах, установив личный рекорд результативности за клуб АПЛ в одном сезоне.

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