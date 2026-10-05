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Backlash Rolls In After Rutgers Womxns Rugby Name Change Welcomes Men Who Identify As Female

Backlash Rolls In After Rutgers Womxns Rugby Name Change Welcomes Men Who Identify As Female

Backlash Rolls In After Rutgers Womxns Rugby Name Change Welcomes Men Who Identify As Female Authored by Jennifer Kabbany via The College Fix, A female recreational rugby team at Rutgers University is facing backlash for changing its name to "Rutgers Womxn's Rugby" to signify inclusion and the intent to allow biological males who identity as female to play on the team.

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