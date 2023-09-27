Седан Kaiyi E5 стал проще и чуть дешевле

Седан Kaiyi E5 стал проще и чуть дешевлеНа российском сайте марки Kaiyi появилась информация о новой версии седана Е5, который в начале этого года стал первой китайской моделью новой волны на конвейере Автотора.
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