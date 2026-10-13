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Врач Закирджаев: сильная боль в горле при ОРВИ бывает без высокой температуры

Врач Закирджаев: сильная боль в горле при ОРВИ бывает без высокой температуры

Терапевт городской поликлиники № 21 Казани Джаваншир Закирджаев рассказал, что отсутствие улучшения на пятый — седьмой день ОРВИ или повторное ухудшение состояния после временного облегчения могут указывать на развитие осложнений.

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