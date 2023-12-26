Никакой духовки! Как приготовить идеально сочное свиное мясо?

Свиное мясо активно эксплуатируется кулинарами со всего мира для создания самых вкусных лакомств. Изысканный ингредиент можно варить, коптить, мариновать, запекать в духовке или готовить на гриле… Приготовить очень нежную свинину можно и без помощи духового шкафа.
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