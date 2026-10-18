За кандидатуру Мехрдада Ахлаги в воскресенье, 18 октября 2026 года, проголосовали 237 из 277 депутатов иранского парламента.
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