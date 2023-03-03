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The Guardian утверждает, что американские лоббисты Киева получают от подрядчиков Пентагона миллионы долларов

The Guardian утверждает, что американские лоббисты Киева получают от подрядчиков Пентагона миллионы долларов

Издание The Guardian сообщает, что некоторые из крупнейших американских лоббистов оказывают Украине бесплатную помощь, но в реальности получают от подрядчиков Пентагона миллионы долларов.

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