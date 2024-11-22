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Щербаков: Москомэкспертиза согласовала проект ремонта дома в Отрадном

Щербаков: Москомэкспертиза согласовала проект ремонта дома в Отрадном

В районе Отрадное отремонтируют 12-этажный жилой дом, построенный в 1976 году. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

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