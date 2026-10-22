Модель Bombadil распознаёт сигналы более чем 125 видов растений и должна помогать фермерам понимать, когда им нужны вода, удобрения или свет Американский стартап Electric Plant привлёк $11,2 млн в рамках посевного раунда финансирования на разработку системы, которая интерпретирует электрические сигналы растений.