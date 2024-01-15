«iDeaWay»
ГлавнаяСаморазвитиеТехнологииДомЗдоровье и красотаХоббиЕдаЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«iDeaWay»

1 подписчик

Действительно ли английские маффины — такие уж английские?

Действительно ли английские маффины — такие уж английские?

Лето — самое время сбросить пару-тройку лишних килограммов! И если вы хотите передохнуть от ударного потока углеводов в организм, отказавшись от популярных и «тяжёлых» десертов, но бублики или полный отказ кажутся совсем радикальным решением — существует вариант английского маффина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх