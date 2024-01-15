Действительно ли английские маффины — такие уж английские?

Лето — самое время сбросить пару-тройку лишних килограммов! И если вы хотите передохнуть от ударного потока углеводов в организм, отказавшись от популярных и «тяжёлых» десертов, но бублики или полный отказ кажутся совсем радикальным решением — существует вариант английского маффина.
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