Действительно ли английские маффины — такие уж английские?

Лето — самое время сбросить пару-тройку лишних килограммов! И если вы хотите передохнуть от ударного потока углеводов в организм, отказавшись от популярных и «тяжёлых» десертов, но бублики или полный отказ кажутся совсем радикальным решением — существует вариант английского маффина.